Bankzitter Shaquille Pinas heeft geduld bij ADO Den Haag

DEN HAAG - Hij brandt van ambitie, maar ziet zijn naam wekelijks niet bij de basiself van ADO Den Haag staan. Shaquille Pinas ziet de toekomst bij ADO toch positief in: 'gewoon hard werken', zegt hij vrijdag in TV West Sport.

De 20-jarige Rotterdammer tekende vorig jaar een contract voor drie jaar bij ADO Den Haag. Met Wilfried Kanon heeft Pinas een geduchte concurrent voor zijn positie als centrale linkerverdediger en is het dus niet makkelijk om een basisplaats te veroveren.

'Ik wist natuurlijk toen ik het contract tekende dat ik Willie (Kanon, red.) voor me heb en dat het lastig wordt gezien zijn kwaliteiten. Hij is een vaste waarde, ik probeer met hard trainen zo dicht mogelijk bij hem in de buurt te komen. Hard werken gaat vanzelf lonen, ik heb geduld.'



FC Emmen

Of Pinas zondag tegen FC Emmen in de basis staat vanwege de schorsing van Tom Beugelsdijk weet hij nog niet. 'Ik heb nog niet gehoord of ik speel. De trainer heeft ook nog andere opties voor die positie, Dion Malone bijvoorbeeld', aldus Pinas, die vrijdag in TV West Sport ook vertelt over zijn ambities en over de complimenten aan zijn adres van de Feyenoordspelers Steven Berghuis en Robin van Persie.

