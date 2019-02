De bodem zakt, dus begraafplaats moet omhoog

KRIMPEN AAN DE LEK - Alle oude grafstenen worden van de graven afgehaald op de begraafplaats in Krimpen aan den Lek. Dit is een tijdelijke ingreep om de hele begraafplaats op te kunnen hogen. Door de bodemverzakking in de Krimpenerwaard liggen alle graven op de begraafplaats onder het waterpeil.

De onderlaag waarop de kisten moeten worden gelegd, moet volgens richtlijnen minstens 30 centimeter boven het grondwater liggen, vertelt wethouder Ria Boeren (VVD) van de gemeente Krimpenerwaard. 'Om ervoor te zorgen dat er geen hobbels en bobbels komen, nemen we alles in één keer mee. Dit zal betekenen dat er ook over de bestaande graven een extra laag zand komt', aldus Boeren.

Het ophogen met zand is nodig. De Krimpenerwaard bestaat namelijk vooral uit veengrond en daarin kun je niet begraven. Boeren: 'Het begraven van stoffelijke resten gebeurt in zand, omdat dit niet te veel water vasthoudt en “ademt” voor een goed ontbindingsproces.'



'Het veen is slapper dan het zand'

Volgens Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard klinkt het hele gebied een half tot twee centimeter per jaar in. Op de begraafplaats gaat dit proces nog sneller. Dit komt omdat het veen veel 'slapper' is dan het zand. Boeren: 'Het extra gewicht van het zand zorgt ervoor dat ter plekke het zakkingsproces ook na vele jaren sneller gaat dan het gebied eromheen.'

Het noordelijke gedeelte is eerder al aangepakt. Nu wordt ook het zuidelijke gedeelte verhoogd. Alle bomen en planten die zijn weggehaald worden vervangen voor nieuw groen. Boeren: 'We proberen de begraafplaats op hoog niveau te onderhouden, zodat het een mooie plek is om te kunnen herdenken.'



Alles weer netjes op zijn plek

Nabestaande die de begraafplaats bezoeken, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze hun geliefden na het onderhoud niet meer kunnen vinden. Boeren: 'De grafstenen zijn heel zorgvuldig opgeslagen. Voor het verwijderen zijn ze eerst ingemeten. Nadat alles opgehoogd is, worden alle grafstenen weer netjes teruggezet zoals ze stonden.'

