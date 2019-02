Zware straffen geëist tegen in Scheveningen opgepakte drugshandelaren

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen van vijf en een half tot zeven jaar cel geëist tegen acht drugshandelaren die in december 2017 werden opgepakt in Scheveningen. De acht werden onder andere ‘bekenden in het drugsmilieu’ en ‘professionals’, genoemd door de officieren van justitie van het Landelijk Parket voor de rechtbank in Den Bosch.

De mannen worden verdacht van cocaïnehandel. Zo vond de politie onder andere blokken met poeder, tassen met geld, huizen waar drugs werd getest, auto’s met verborgen ruimtes, beveiligde telefoons en een drugsadministratie, bij de aanhouding in Scheveningen. Ze werden op heterdaad betrapt toen ze vijftig kilo cocaïne probeerden te verkopen aan undercoveragenten.

Onder de verdachten is John H. uit het Brabantse Sint Willebrord. De 61-jarige H. kreeg in 2003 als aanvoerder van de zogenoemde York-bende een celstraf van elf jaar. De man voelde zich genoodzaakt de drugshandel weer in te gaan nadat de belastingdienst beslag had gelegd op zijn panden, zo verklaarde hij voor de rechtbank.



Belgisch contactpersoon

Hij werd benaderd door een Belgisch contactpersoon en was op diens avances ingegaan ondanks dat hij ‘geen verstand had van de cocaïne’. De Belg is zelf verdachte in een grootschalig onderzoek in zijn thuisland. In dat onderzoek werden Britse undercoveragenten ingezet, en zo kwam de Brabander daar in 2017 in beeld, aldus het OM.

In Nederland liep tegen de inwoner van Sint Willebrord ook al een onderzoek. Bij een huiszoeking waren spullen voor de productie van drugs gevonden. In België is de zestiger ook verdachte in een drugszaak.



Verdachten uit Den Haag en Alphen aan den Rijn

De andere in Nederland aangehouden verdachten waren betrokken bij de levering van de cocaïne. Een 47-jarige man uit het Brabantse Achtmaal zei: ‘Ik zit in de duiven, ik heb nooit drugs gezien.’ Een 50-jarige Rotterdammer zei zich te schamen ‘dat hij daar was geweest’, maar over wat hij gedaan had, wilde hij niks zeggen.

Bij een andere man uit de Havenstad werd in zijn woning dertig kilo coke gevonden en bijna drie ton aan cash. Hij zei dat hij op de tassen paste waar het geld en de coke in zat. Voor wie hij dat deed wilde hij niet kwijt. De andere verdachten komen uit Den Haag, Alphen aan den Rijn en Rotterdam.

