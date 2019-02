Deel dit artikel:













Groep de Mos wil oude brommers behouden: 'Laat Haags erfgoed niet verloren gaan' Puch Den Haag | Foto: ANP

DEN HAAG - Hart voor Den Haag/Groep de Mos roept bij monde van raadslid Jelle Meinesz wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, Milieu) op om zo snel mogelijk een uitzondering te regelen voor tweetaktbrommers. Momenteel is vastgelegd in het coalitieakkoord dat tweetaktbrommers per volgend jaar in heel Den Haag verboden zijn. Groep de Mos wil dat er op feestdagen en in het weekend een speciale ontheffing komt.

In Amsterdam is een soortgelijke regel al van kracht en het lijkt Meinesz wel wat dat de uitzondering ook in Den Haag wordt opgenomen in de nog uit te werken maatregel. Het raadslid noemt de brommers onderdeel van de Haagse cultuur. 'Dat moet de wethouder toch begrijpen?' Om daarna zijn woorden kracht bij te zetten: 'Dit is pure nostalgie uit de jaren zestig en zeventig en een symbool van vrijheid. De oude Puch, Kreidler, Tomos en Zündapp moeten behouden blijven voor onze stad. De wethouder moet weten dat er ongelooflijk veel mensen een hoop plezier beleven aan deze hobby en dat er maar weinig op gereden wordt. Ze doen dat meestal voor een rit in het weekend. Ze worden niet voor woon- en werkverkeer gebruikt.'

'Volledig reuk- en rookvrij' Meinesz zegt ook dat oude brommers niet per definitie te vies zijn. Volgens hem 'zijn zelfs speciale brandstoffen verkrijgbaar waardoor de oude brommertjes zo goed als volledig reuk- en rookvrij kunnen rondrijden.' Van hem hoeft niet heel Den Haag een ontheffing te krijgen. 'Desnoods niet in het drukke stadshart rondcrossen, maar minstens lekker op Scheveningen, dichtbij de zee! Want laten we eerlijk zijn, hoe vaak zien we momenteel nog een oude oldtimerbrommer rondrijden?' LEES OOK: Dertigste editie Kauwe Klauwe: 'Mijn Puch is mijn billenmaatje'