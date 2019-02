‘Blonde Dolly werd vermoord omdat ze te veel wist’

DEN HAAG - Zestig jaar na haar dood is de naam Blonde Dolly nog altijd niet vergeten. Sterker nog: succesvol auteur Tomas Ross heeft een boek geschreven over de bekende Haagse dame van lichte zeden. In zijn thriller maakt hij nieuwe details bekend over de moord op Dolly.

Dat Blonde Dolly veel indruk heeft gemaakt, bleek donderdag wel tijdens de perspresentatie. Daar was onverwachts de persoon die het graf naast Dolly heeft gekocht. 'Ik probeerde al een tijdje contact met hem te krijgen', vertelt Ross vrijdag in Studio Haagsche Bluf op Radio West. 'Hij bleek een buurjongetje van Blonde Dolly in de jaren '50 en hij kreeg af en toe een rijksdaalder voor zijn rapport of verjaardag. Ze was echt gul, hoor. Hij heeft haar altijd bewonderd en dacht: Ik hoor een beetje bij haar. Ik wil straks naast haar liggen.'

Dolly werd in 1959 vermoord. Daarna lijkt de moord te worden verhuld. 'Ze wordt gewurgd gevonden en onmiddellijk is de commissaris van de recherche aanwezig. Dat deugt niet. Zelfs de rechercheurs toen vonden dat raar. De commissaris hoorde te vergaderen.' Zeven jaar geleden ontdekte journalist Casper Postmaa dat haar bewaker – Gerard V. - de prostituee vermoordde. 'V. werd verhoord door de politie, maar er is nooit een proces verbaal van opgemaakt. 'Dat is gek, want dat moet altijd.'



Chantage

Ross vermoedt dat ze iemand chanteerde en dat dat de reden is dat ze is vermoord. 'Ze speelde de goedkope hoer: 5 gulden de man, soms dertig mannen per dag. Maar ze had klanten in hoge kringen. Ik denk dat ze is vermoord om wat ze wist.' Ross heeft ook wel een idee wat dat was, maar houdt dat nog even geheim. 'Anders leest niemand het boek.'

Een ander mysterie is waarom ze überhaupt prostituee bleef. 'Ze bezat echt miljoenen. Toen Dolly scheidde van haar man, een violist van het Residentie Orkest, moest ze hém alimentatie betalen. Dat was in die tijd echt ongekend. Daarnaast kon ze model of actrice worden, maar toch bleef ze achter de ramen zitten.'



Onopgelost

Het is niet gelukt om alle raadsels rondom Dolly’s dood op te lossen. 'Ze had een hond, daar was ze gek op. Ze wordt in de nacht van 30 op 31 oktober gewurgd en pas drie dagen later gevonden door twee politieagenten. En daar zit de hond in huis. Die is drie dagen binnen geweest. Hij heeft niet geplast, niet gepoept, niet gegeten en niet gejankt. Dat kan niet. Wie heeft de hond uitgelaten?'

Ross komt nog regelmatig bij het graf van Dolly, omdat zijn ouders er vlakbij liggen. 'Er liggen vaak verse bloemen: op haar geboortedag, sterfdag en met kerst. Het is altijd een raadsel wie dat doet, want het gebeurt altijd in een weekend dat er geen personeel is.'

Luister hier naar het hele interview met Tomas Ross in Studio Haagsche Bluf op Radio West.