Tram 1 gaat weer rijden over de Scheveningseweg

DEN HAAG - Na ongeveer een half jaar aan werkzaamheden rijdt tram 1 vanaf maandag weer over de Scheveningseweg. Dan is Scheveningen Noord weer het eindpunt van de route.

De fundering van de tramrails was verzakt en is de afgelopen maanden vervangen. De halte Gravenstraat was in het half jaar het eindstation van de tramroute. Tram 1 rijdt tussen Delft Tanthof en Scheveningen Noord.

Tijdens de werkzaamheden aan de tramrails was er protest tegen de kap van 121 bomen. Het vernieuwen van het spoor kostte ongeveer twaalf miljoen euro.

