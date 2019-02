Quido en Menno door naar derde liveshow The voice of Holland

DEN HAAG - Quido van de Graaf uit Den Haag en Menno Aben uit Alphen aan den Rijn zijn door naar de volgende ronde van The voice of Holland. Ze overleefden de tweede liveshow van de talentenjacht van RTL4.

De 27-jarige Quido uit Den Haag zong tijdens de tweede liveshow 'Waarom Nou Jij' van Marco Borsato. Zangeres Anouk gaf de zanger van het Nederlandstalige lied een zeven. Volgens de Haagse rockster heeft 'hij een mooie stem', maar vond ze zijn optreden 'niet zoveel aan'.

Zijn coach Lil’ Kleine was juist lovend over de zangkunsten van de Hagenees. De succesvolle rapper zei: 'Je hebt het goed gedaan vriend. Je krijgt van mij een tien.' Gemiddeld kreeg Quido een 8,5 van de coaches. Van het thuispubliek kreeg hij een 7,19 als cijfer.



Lovende woorden van Ali B.

Menno zong het nummer 'In My Blood' van Shawn Mendes. Hij kreeg van de jury mooie cijfers en eindigde met een acht gemiddeld op het rapport. Het publiek thuis op de bank was wat de Alphense zanger net iets minder goed gezind. Hij kreeg van The Voice-kijkend Nederland een 7,5.

Zijn coach Ali B stak de loftrompet over Menno zijn optreden. Zo liet de rapper onder andere weten ook na The Voice met hem te willen samenwerken. Zanger en jurylid Waylon vond wel dat hij meer voor aan het podium moest staan. 'De stem is er, maar toon het aan het publiek.'

Volgende week vrijdag is de derde liveshow van het RTL-programma.





LEES OOK: