Haagse kettingrukker moet acht maanden de cel in

DEN HAAG - De man die afgelopen zomer tweemaal een ketting van iemand roofde is tot achttien maanden cel veroordeeld, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Daarnaast werd de man door de rechtbank in Den Haag ook veroordeeld tot een klinische opname van maximaal een jaar.

Begin augustus werd een man op straat in zijn gezicht geslagen. De belager trok aan de ketting, maar omdat het slachtoffer die stevig vasthield, lukte het maar om een deel mee te nemen. De volgende dag ging de beroofde man verschillende juwelierszaken af. Bij één van de winkels bleek zijn ketting ingeleverd.

Anderhalve week later zag het slachtoffer hoe iemand op precies dezelfde manier door dezelfde man werd beroofd. Een vrouw kreeg een stomp in haar gezicht en de dader nam haar ketting mee. 'Ik hoorde hem zeggen: 'hey swa.' Doordat ik tijdens mijn beroving met hem had gesproken, herkende ik direct zijn stem', vertelde het eerste slachtoffer later aan de politie.



Getuige belt politie

De volgende dag belde een getuige van de laatste straatroof de politie. Hij had het ook zien gebeuren en zag de verdachte ineens op straat lopen. 'Normaal zou ik nooit de politie bellen, maar dit is zo'n laffe daad, dit kan niet', verklaarde de man. De gestolen ketting bleek in de tussentijd bij dezelfde juwelierszaak te zijn ingeleverd.

LEES OOK: Zware straffen geëist tegen in Scheveningen opgepakte drugshandelaren