Stankoverlast in Bergambacht en Schoonhoven door verhitte tankwagen Gemeentebord Schoonhoven

SCHOONHOVEN - In de omgeving van Bergambacht en Schoonhoven kunnen mensen last hebben van stankoverlast. De stank is afkomstig van een bedrijf in Alblasserwaard. Het gaat om een rubberachtige geur.

De stank levert volgens de veiligheidsregio ZHZ geen gevaar op voor de gezondheid.



Bij het bedrijf aan de Edisonweg in Alblasserdam staat een verhitte tankwagen. De brandweer is volgens RTV Rijnmond bezig Bij het bedrijf aan de Edisonweg in Alblasserdam staat een verhitte tankwagen. De brandweer is volgens RTV Rijnmond bezig met het koelen van de tankwagen