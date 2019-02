Deel dit artikel:













Chinees nieuwjaar wordt gevierd in Den Haag Chinees nieuwjaar in 2016 | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De binnenstad van Den Haag staat zaterdag in het teken van het Chinese Nieuwjaar. In en rondom het stadhuis van Den Haag wordt het nieuwe jaar gevierd met Chinese draken en leeuwen, vuurwerk op het Spuiplein en optredens van Chinese en Nederlandse artiesten in het Atrium van het stadhuis.

Elk jaar komen er honderden mensen uit alle delen van het land naar dit evenement om samen met de Chinese gemeenschap in Nederland het begin van het nieuwe Chinese jaar feestelijk in te luiden. Het Chinese jaar Huangdi 4716 is het jaar van het varken. LEES OOK: Vijf vragen over de viering van Chinees Nieuwjaar