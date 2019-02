Deel dit artikel:













Overval op juwelier, daders op de vlucht met juwelen Overval op juwelier Siebel | Foto: Regio15

LEIDSCHENDAM - Juwelier Siebel in winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam is zaterdagochtend overvallen. Twee mannen bedreigden de twee medewerkers van de winkel met een wapen en gingen er met een hoeveelheid juwelen vandoor. Dat meldt de politie.

Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De politie vraagt uit te kijken naar twee lichtgetinte mannen met donkere kleren in de leeftijd van 25 tot 40 jaar. Beiden zijn rond de 1.70 meter lang en wat opviel was dat de één molliger was dan de ander. Hij had afgetrapte sportschoenen aan met turquoise veters.