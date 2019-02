Zuidwestenwind veroorzaakt overlast in de regio

REGIO - Op tal van plaatsen in de regio veroorzaakt de zuidwestenwind zaterdag overlast. De zware windstoten zorgen voornamelijk voor materiële schade, voor zover bekend zijn er geen gewonden door de wind.

Op het Van Polanenpark in Wassenaar waaide een boom op een schuur. De brandweer moest eraan te pas komen om de boom in stukken te zagen. Op het Joop Vervoornpad Leiden waaide een boom om. De brandweer heeft ook die in stukken gezaagd. In Voorschoten was er stormschade aan een flatgebouw aan de Rossinidreef.



Volgens MeteoGroup komen er zware windstoten voor, tot rond 90 kilometer per uur. Zaterdagavond neemt de wind af. De bewolking neemt juist toe. Zaterdagnacht en zondag regent het langdurig. Wel neemt de wind behoorlijk af.

