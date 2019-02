Noordwijk wint met samengeknepen billen na zinderende slotfase topper van DVS

NOORDWIJK - Koploper Noordwijk heeft de lastige uitwedstrijd tegen nummer twee DVS’33 Ermelo met 1-2 gewonnen. Sabir Achefay was met een assist en doelpunt de grote man aan Noordwijk-zijde.

De eerste helft hadden beide ploegen genoeg kansen. Opvallend genoeg wisten de twee meest scorende ploegen van de derde divisie niet raak te schieten in het eerste bedrijf.

Tien minuten na rust maakte Achefay een einde aan de brilstand. Een van richting veranderd schot vloog het Ermelose doel in. Halverwege de tweede helft was het Achefay die een schitterende assist gaf, waaruit Nick van Staveren de 0-2 scoorde.

Laatste kwartier

Het laatste kwartier was enorm spannend voor Noordwijk. Door een rode kaart (twee keer geel) van Rob Overvliet stond de koploper met tien man. Een minuut na de gegeven prent scoorde DVS de aansluitingstreffer: 1-2.

Daarna ging DVS voor nog een doelpunt. Ze kregen enkele kleine kansen. Vijf minuten voor tijd stonden er weer evenveel spelers aan beide kanten. Soufian Moro kreeg rood na een charge op Emiel Wendt van Noordwijk.

Absolute slotfase

In de absolute slotfase verzamelde koploper Noordwijk nog wel enkele gele kaarten. Onder andere voor tijdrekken. Uiteindelijk trokken de mannen van Kees Zethof de overwinning over de streep en is het gat met het gevaarlijke DVS negen punten.

Scoreverloop DVS '33 - Noordwijk: 1-2 (0-0)