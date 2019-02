Zilveren WK-medaille voor Esmee Visser op 5.000 meter

LEIMUIDEN - Een zilveren medaille op de 5.000 meter voor Esmee Visser bij de WK afstanden in Inzell. De regerend olympisch kampioene die lid is van IJsclub Nut & Vermaak uit Leimuiden reed een persoonlijk record: 6.46,14.

Ondanks de zeer scherpe tijd van Visser was het net niet genoeg om haar Tsjechische rivale Martina Sablikova van het goud af te houden. De 31-jarige Sablikova reed in 6.44,85 naar haar de tiende wereldtitel op rij op de 5.000 meter. Het brons ging naar de Russin Natalia Voronina in 6.50,39.

Esmee Visser zei voor de camera van de NOS te balen van het verlies, maar moet naar eigen zeggen ook realistisch zijn. 'Ik ben nog heel jong en heb nog veel WK's voor me.'