Kai Verbij neemt wereldtitel over van Kjeld Nuis op de 1.000 meter

Kai Verbij is wereldkampioen op de 1.000 meter | Foto: Orange Pictures

HOOGMADE - Schaatser Kai Verbij uit Hoogmade heeft voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel veroverd op de 1.000 meter. Hij versloeg hiermee regerend wereldkampioen Kjeld Nuis uit Zoeterwoude, die niet verder kwam dan brons. Thomas Krol maakte met een zilveren plak het Nederlandse podium compleet.

Krol zette zaterdagmiddag als eerste Nederlander een baanrecord in het Duitse Inzell neer, 1.06,62, maar in de rit daarna ging Verbij met 1.07,39 eronder. Kjeld Nuis reed met 1.07,81 de derde tijd. 'Ik ben nog nooit zo gespannen geweest', vertelt Verbij bij de NOS. 'Als je naar de 500 meter keek, zag je al dat dit ijs snel is. Je bent bang dat er voor je hard gereden wordt en dan rijdt Thomas zo'n tijd.

'Ik wist dat ik het kon, maar dan moet je het nog wel doen', aldus Verbij, die na de finish even moest wachten met zijn vreugde-uitbarsting. 'Ik heb slechte ogen, kon mijn tijd op het scorebord niet lezen.'



Tweede individuele titel

Het is de eerste keer sinds de invoering van de WK afstanden in 1996 dat één land de drie medailles op de 1.000 meter bij de mannen wint.

Voor Kai Verbij was het dit seizoen de tweede grote individuele titel. Vorige maand won hij in Collalbo de Europese titel op de sprintvierkamp. Afgelopen donderdag won hij met Ronald Mulder en Kjeld Nuis ook al de wereldtitel op de teamsprint.