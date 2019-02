Camera in Haagse Albardastraat gaat verkeer analyseren

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft afgelopen week een camera opgehangen in de Albardastraat ter hoogte van voetbalvereniging RAS. Volgens Wethouder Robert van Asten wordt hiermee de verkeerssituatie geanalyseerd. Volgens omwonenden is er een gevaarlijke situatie bij het oversteken. Ze willen ter hoogte van het sportpark een zebrapad.

Vorige week werd bekend dat de gemeente eerst een camera wil plaatsen om het verkeer te observeren.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 inventariseerde Omroep West wensen van inwoners van Den Haag. Bewoner Nico Mourits legde toen uit: 'De verkeerssituatie is alles behalve geruststellend voor ouders en kinderen die op sportpark Albarda moeten zijn.



Te hard rijden

Tussen het sportpark en de woonwijk loopt de Albardastraat en daar kunnen - en rijden - automobilisten goed door. Wie naar de overkant wil, moet dat zonder hulp van verkeerslichten of een zebrapad doen. Een sprintje trekken is daarom vaak nodig.' Behalve voetbalvereniging RAS is aan de Albardastraat ook de Hofstad Mavo Havo gevestigd.