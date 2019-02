Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











‘Chinees nieuwjaar mooie kans om dealtjes te sluiten’ Viering Chinees nieuwjaar in 2019 (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De viering van het Chinees nieuwjaar in Den Haag wordt steeds meer ook een netwerkbijeenkomst. Het belangrijkste feest van het jaar voor de Chinezen wordt traditiegetrouw ieder jaar gevierd op het stadhuis en in Chinatown. Dit jaar wordt het jaar van het varken. Chinezen uit hele land komen dan naar Den Haag toe, maar ook komen er Chinezen uit China naar de landelijke viering in Den Haag.

‘Het hele dansensemble wordt bijvoorbeeld ingevlogen uit China’, weet Lulu Wang. De schrijfster kwam op haar 25e naar Nederland en woont inmiddels al heel wat jaren in Den Haag. Ze geeft ook lezingen over het Chinees nieuwjaar. ‘Nederlanders en Chinezen zijn echte zakenmensen en handelaren. En dit Chinees nieuwjaar is natuurlijk een hele mooie gelegenheid om elkaar in een ontspannen sfeer beter te leren kennen. En dan komen ze in ieder geval in een betere stemming om dealtjes te sluiten.’ In het stadhuis nemen flink wat hoogwaardigheidsbekleders plaats voor het podium waar de artiesten uit China hun drakendansen doen. Naast burgemeester Krikke van Den Haag waren bijvoorbeeld ook de Chinese ambassadeur en oud-minister Laurens-Jan Brinkhorst. Burgemeester Krikke vertelt de zaal dat Chinese bedrijven inmiddels de grootste investeerders in Den Haag zijn.

Goed voor de Haagse economie ‘Er wordt inderdaad veel zaken gedaan met China’, zegt Henk Kool. Oud-wethouder Kool is nu voorzitter van de Vereniging Nederland China. ‘Als wethouder heb ik een aantal Chinese bedrijven naar de stad kunnen halen. Dat is goed voor de relatie tussen China en Nederland, maar ook voor de Haagse economie. LEES OOK: IN BEELD: Chinees nieuwjaar wordt gevierd in Den Haag