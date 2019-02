Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tramlijn 2 tijdelijk gestremd door ongeluk op Haagse Valkenboslaan Flink ongeluk op de Valkenboslaan in Den Haag (Foto: Rick Thomson)

DEN HAAG - Bij een ongeluk op de Haagse Valkenboslaan is een automobilist gewond geraakt. Hulpdiensten moesten het slachtoffer uit de auto bevrijden. Het is onduidelijk hoe het met de automobilist gaat. Tramlijn 2 was vanwege het ongeluk tijdelijk gestremd.

HTM had de route van de tramlijn opgesplitst in twee delen. Zo reed tram 2 alleen tussen Kraayensteinlaan en halte Thorbeckelaan en tussen Leidschendam en de halte De la Reyweg. Inmiddels rijdt tram 2 weer de gebruikelijke route. LEES OOK: Tram 1 rijdt vanaf maandag weer over Scheveningseweg