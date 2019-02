ZZ Leiden legt ook Aris Leeuwarden eenvoudig over de knie

LEIDEN - Er zijn maar weinig ploegen die Zorg en Zekerheid Leiden dit seizoen weerstand kunnen bieden in de competitie. Ook Aris Leeuwarden kon zaterdag geen vuist maken tegen de Leidse basketballers. In de Vijf Meihal gingen de Friezen namelijk met 91-64 onderuit.

De start van Aris was nog wel goed, en even leek het erop dat het misschien een spannende pot zou gaan worden. Maar de toeschouwers die deze hoop hadden, kwamen al snel van een koude kermis thuis. Aris stonden binnen honderd seconden op een 2-8 voorsprong, maar na een time-out van Leiden, was het gedaan met de Friezen.

ZZ Leiden leidde bij rust met 51-32 en sloot het derde kwart af met een 71-42 voorsprong. Deze kwam in het laatste kwart ook geen seconde meer in gevaar.

LEES OOK: Zware tegenstander voor ZZ Leiden in Europa Cuptoernooi: 'Liever Oostende geloot'