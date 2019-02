Brute roofmoord Ans van der Meer voor de rechter

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag behandelt maandag en dinsdag de gewelddadige roofmoord op Ans van der Meer (85). Haar lichaam werd 30 juni 2017 gevonden in haar appartement aan de Louis Davidsstraat. Twee verdachten staan terecht voor haar dood, Najma Z.(35) en Paulus O.(44), zij ontkennen.

Ans van der Meer was een actieve vrouw op leeftijd. De buurt zag haar vaak naar de supermarkt, vlakbij haar flat in de Haagse wijk Loosduinen, wandelen. Financieel zat ze er warmpjes bij. Dat is volgens justitie ook de reden dat de verdachten haar als doelwit kiezen.

Toen het slachtoffer niet verscheen bij een uitje van de ouderenvereniging werd alarm geslagen. Even na half één die middag vonden agenten haar lichaam. Haar ribben en borstbeen waren gebroken, ze bleek gestikt in een kledingstuk. De politie denkt dat ze een dag eerder al is omgebracht.



Van het geld op vakantie

De daders gingen er vandoor met een pinpas, munten, manchetknopen en een ring. De sieraden werden verkocht in Rotterdam en Beverwijk. Met de pinpas werd de avond van haar dood gepind. Op verschillende plekken in de regio werd geld opgenomen. Volgens justitie gingen Z. en O. - die normaal krap bij kas zitten - van het geld op vakantie.

Beveiligingscamera's maakten beelden van het pinnen. Die werden uitgezonden in het opsporingsprogramma Team West en later ook in Opsporing Verzocht. Twee weken na de roofmoord hield de politie Najma Z. en Paulus O. aan.



Nog een overval

De twee zouden herkend zijn door meerdere getuigen terwijl ze pinden met de pas van de bejaarde vrouw. Ook bleken de telefoons van Z. en O. gelijktijdig uit- en aangezet in de buurt van het appartement van het slachtoffer.

Tijdens het onderzoek naar de dood van Ans van der Meer stuit de politie op nog een verdenking tegen de twee. Een agent meent het duo te herkennen op camerabeelden van een andere gewelddadige overval in 2016 in het Haagse Laakkwartier.



Vastgebonden en getaserd

Een gehandicapt echtpaar in de Stieltjesstraat was daarbij slachtoffer. De zoon van het echtpaar blijkt een oud-collega te zijn van verdachten Najma Z. en Paulus O., die ook herkend is door zijn collega's op camerabeelden.

Ook bij deze overval gebruiken de overvallers veel geweld. De 71-jarige man bonden ze vast in zijn rolstoel, hij kreeg een doek over zijn hoofd en werd vier keer getaserd. Zijn bedlegerige vrouw werd vastgebonden. De dieven gingen er vandoor met wat geld. In eerste instantie kwam een vrouw in beeld als verdachte. Maar omdat justitie het bewijs tegen haar niet rond kreeg, lieten ze haar vrij.



'Justitiële dwaling'

Zowel Najma Z. als Paulus O. ontkennen verantwoordelijk te zijn voor de overvallen. In de zaak van Ans van der Meer is er volgens Najma Z., zelfs sprake van een 'justitiële dwaling'.

Toch klaagt justitie hen beide aan voor gekwalificeerde doodslag. Dat betekent dat iemand gedood is om een ander misdrijf te verbergen. Daarom staat hierop een hogere straf dan op doodslag. Op gekwalificeerde doodslag staat een celstraf van maximaal dertig jaar. Naar verwachting zal het OM dinsdag een straf eisen.