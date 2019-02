Opstelling ADO: Necid mag de doelpunten maken tegen FC Emmen

DEN HAAG - Tomáš Necid moet tijdens FC Emmen - ADO Den Haag de doelpunten maken voor de uitploeg. Vorige week viel de spits in tijdens de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo en scoorde prompt twee keer.

In plaats van de geschorste Tom Beugelsdijk speelt Dion Malone.

Voor de rest zijn de vertrouwde namen terug te vinden in de basiself van trainer Fons Groenendijk. De wedstrijd FC Emmen – ADO Den Haag is live te volgen via Radio West (89.3fm).

