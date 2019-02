Deel dit artikel:













LIVEBLOG: Pakt ADO Den Haag op bezoek bij Emmen tweede overwinning op rij? Lex Immers | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag gaat vanmiddag op bezoek bij FC Emmen. In de eerste wedstrijd van het seizoen verloren de mannen van Fons Groenendijk in eigen huis nog van de eredivisiedebutant. Vorige week kon ADO de eerste winstpartij na de winterstop opschrijven. Geeft de residentieclub die overwinning een mooi vervolg in Drenthe?

Mis niets via dit liveblog of Radio West (89.3fm).