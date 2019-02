Deel dit artikel:













Politie lost waarschuwingsschot in Zoetermeer na beroving Politie lost waarschuwingsschot op het Oosterheemplein in Zoetermeer. | Foto: Regio15

ZOETERMEER - Op het Oosterheemplein in Zoetermeer heeft de politie zondagmiddag een waarschuwingsschot gelost. Even daarvoor was er een beroving met een vuurwapen op het Zanzibarplein. Een verdachte is opgepakt.

De beroving gebeurde rond 14.00 uur. Het slachtoffer werd bedreigd met het wapen. Even later lostte de politie een waarschuwingsschot op het Oosterheemplein.