Herboren ADO Den Haag krijgt deksel op de neus in Emmen ADO Den Haag-speler Dion Malone | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag toonde twee gezichten in de wedstrijd tegen FC Emmen die met 3-2 verloren ging. De eerste helft werd de ploeg van trainer Fons Groenendijk helemaal weggespeeld door de club uit Drenthe en ging met een 2-0 achterstand rusten. De tweede helft was het ADO dat domineerde en kwam de ploeg uit Den Haag terug tot 2-2. Een Haagse overwinning hing in de lucht. Anco Jansen dacht daar anders over en schoot schitterend de 3-2 eindstand op het scorebord.

ADO Den Haag werd de eerste helft helemaal weggespeeld. Zelf creëerde de ploeg uit de residentie geen kans, terwijl tegenstander Emmen een aantal keer op doel kon schieten. Het waren echter niet de mooi uitgespeelde aanvallen waardoor Emmen op voorsprong kwam. Na vijf minuten ging Wilfried Kanon de fout in, nadat hij een voorzet verkeerd inschatte. Alexander Bannink profiteerde van de misstap van de verdediger en schoot de 1-0 op het scorebord.

Grotere fout Dion Malone maakte een kwartier later een nog grotere fout. Hij wilde de bal over de achterlijn laten gaan, maar verslikte zich in Emmen-speler Caner Cavlan. Cavlan veroverde de bal en zag Sven Braken vrij staan in de zestien. Die schoot raak en zette de ploeg uit Drenthe op 2-0. Emmen miste nog enkele kansen op de 3-0 en ADO mocht blij zijn dat het niet met een grotere achterstand ging rusten.

Beter de tweede helft De tweede helft speelden de mannen van Fons Groenendijk beter. De Leidenaar bracht Shaquille Pinas en Elson Hooi erin voor Malone en Lorenzen. Dit bracht meer stabiliteit in de ploeg. In het eerste kwartier na rust gingen enkele vrije trappen van Nasser El Khayati net naast. Uiteindelijk was het de derde invaller John Goossens die de aansluitingstreffer maakte.

Gelijkmaker Zes minuten later lag de 2-2 in het net. Een schitterende assist van Sheraldo Becker werd door Necid binnengekopt. Het was ADO dat het laatste kwartier domineerde. Tot een Haags doelpunt kwam het niet. Het was Anco Jansen die het duel besliste. Met een schitterend afstandsschot zorgde hij voor de 3-2. Scoreverloop FC Emmen - ADO Den Haag: 3-2 (2-0)

1-0 Bannink

2-0 Braken

2-1 Goossens

2-2 Necid

3-2 Jansen

Opstelling FC Emmen: Scherpen, Gronsveld, Lukic, Bakker, Cavlan, Bannink, Bijl, Chacon, Jansen, Braken, De Leeuw Scherpen, Gronsveld, Lukic, Bakker, Cavlan, Bannink, Bijl, Chacon, Jansen, Braken, De Leeuw Opstelling: ADO Den Haag: Zwinkels, Troupee, Malone ('46 Pinas), Kanon, Meijers, Immers, Bakker ('69 Goossens), El Khayati, Becker, Lorenzen ('46 Hooi), Necid Scheidsrechter: Dieperink

Gele kaarten: Meijers (ADO Den Haag)

Rode kaarten: -