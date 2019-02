Hennepkwekerij opgerold op campus TU Delft

DELFT - Een bijzondere vondst zondag in een verdeelstation op de campus van de TU Delft aan de Leeghwaterstraat. Op de studentencampus is namelijk een hennepkwekerij aangetroffen. Dat meldt fotopersbureau Regio15.

Een team van de Forensische Opsporing heeft lange tijd onderzoek gedaan. De hennepkwekerij is door een gespecialiseerd bedrijf opgedoekt en de hennep is vernietigd.

Volgens Regio15 hing er tijdens het oprollen van de kwekerij een sterke hennepgeur op de campus en trok de ontmateling veel bekijks. Een woordvoerder van de politie kon nog niets kwijt over het voorval. Hoe groot de hennepkwekerij precies was en of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend.