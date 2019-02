Met Bittere Tranen krijgt Zangeres Zonder Naam haar eigen biertje

LEIDEN - Speciaal ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de Zangeres Zonder Naam later dit jaar is een nieuw soort bier gebrouwen. Het pils is vernoemd naar een van haar vele hits: Bittere Tranen. Het werd zondag gepresenteerd in de Leidse Schouwburg tijdens het Leids Festival van het Levenslied, dat deze editie in het teken stond van de ooit als Maria Bey geboren Leidse zangeres.

Op 5 augustus is het precies 100 jaar geleden dat de koningin van het Levenslied, zoals zij ook wel bekend staat, geboren is in Leiden. En om dat te vieren worden er het hele jaar door evenementen georganiseerd in de geboortestad van de Zangeres Zonder Naam.

Wat er precies op haar geboortedag gaat gebeuren is volgens organisator van die evenementen, Frank van Leeuwen overigens nog niet duidelijk: 'Dat valt midden in de vakantie, dus niet een hele handige datum. We moeten dus een vorm gaan vinden hoe we dat gaan invullen. Als er mensen zijn met briljante ideeën, dan houden we ons meer dan aanbevolen.'



Smartlap

De zangeres van hits als Mexico, Mandolinen in Nicosia, Het soldaatje en Keetje Tippel groeide in Leiden op in armoede. Daardoor heeft ze volgens Van Leeuwen op zeker zeven plekken in Leiden gewoond: 'Dat was gebruikelijk in die tijd als je arm was. Maar ze is geboren in een oud huisje in de Weverstraat.'

Volgens de zanger Stefan Mondial had ze het niet makkelijk als zangeres en kreeg ze pas laat erkenning. Mondial: 'In het begin werd ze echt verguisd. Wat zij zingt is de echt smartlap. Dus nog een tikkeltje erger dan het levenslied. En op een gegeven moment kwam het succes en kon iedereen haar waarderen. Ik denk dat zij heel echt was.'