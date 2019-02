Deel dit artikel:













14-jarige jongen slachtoffer van gewapende beroving Zoetermeer, verdachte blijkt ook tiener Veel politie-inzet na beroving in Zoetermeer | Foto: Regio15

ZOETERMEER - Het slachtoffer van de gewelddadige beroving zondagmiddag in Zoetermeer is een 14-jarige jongen. De verdachte die na de beroving werd aangehouden, is een jongen van 15 en komt uit dezelfde stad.

De jongen van 14 werd op het Zanzibarplein onder bedreiging van een wapen beroofd van zijn jas. Bij de aanhouding van de 15-jarige tiener loste de politie een waarschuwingsschot. Rond 13.45 uur ontving de politie de melding van de beroving. Eenmaal aangekomen zag één van de agenten een jongen wegrennen die voldeed aan het signalement dat het slachtoffer beschreven had. De agent riep de wegrennende verdachte op te stoppen, maar daar gaf de verdachte geen gehoor aan. Hierop loste de agent het waarschuwingsschot.

Recherche zoekt getuigen De verdachte werd op het Oosterheemplein aangehouden, hij is meegenomen naar het bureau en wordt verhoord. De recherche is nog op zoek naar mensen die iets gezien hebben van de beroving, of op een andere manier informatie hebben over het incident.