Voorlopig geen nieuwe actie van klimaatspijbelaars op Haags Malieveld

DEN HAAG - De klimaatspijbelaars van Youth For Climate in Nederland gaan komende week geen actie meer voeren. Dat laten ze weten via Instagram. De actievoerders zijn uitgenodigd voor een gesprek door de minister-president Mark Rutte en minster Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De actievoerders laten weten eerst dat gesprek af te wachten voordat een nieuwe actie wordt aangekondigd.

Afgelopen donderdag kwamen in Den Haag duizenden Nederlandse scholieren en studenten naar het Malieveld voor een klimaatprotest. Een dag later liet de Nederlandse premier Mark Rutte weten dat hij samen met klimaatminister Eric Wiebes in gesprek wil gaan met de klimaatspijbelaars.

'Het Youth For Climate NL Team is uitgenodigd door Rutte en Wiebes! Dát hebben we al wel bereikt. Nu willen we eerst in gesprek met ze gaan, en op basis daarvan bepalen of we weer gaan staken en wanneer. We houden jullie op de hoogte', schrijven de actievoerders op social media. Wanneer het gesprek gepland staat, is niet bekend.



Wisselende reacties

De meningen zijn verdeeld op het bericht van Youth For Climate NL. Een deel is van mening dat er gewoon doorgestaakt moet worden ongeacht een afspraak met Rutte. 'Dat is precies wat ze willen. Niet intrappen!' en 'Hij gaat niets nieuws vertellen, hij kan niet veel doen' is te lezen in de reacties. Maar een deel is ook positief: 'Mooi, goed dat er beweging in zit. Hoop dat er iets moois uitkomt' en 'Gaaf! Goed bezig'.