'En dit ondanks de drukte en het slechte weer...', snelheidsduivels zijn rijbewijs kwijt

DEN HAAG - Twee automobilisten moesten zondag hun rijbewijs inleveren op de A12 en de A13. Ze trokken zich niets aan van de maximumsnelheid die op deze wegen geldt.

De automobilisten werden betrapt door een videosurveillanceteam. Ze reden meer dan vijftig kilometer per uur boven de maximumsnelheid. 'En dat ondanks de drukte en het slechte weer', verzucht een woordvoerder van de politie.

Het aantal ernstige snelheidsovertredingen in het verkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar waren er ruim 72.000 overtredingen van 30 kilometer per uur of meer, tegenover ruim 55.000 in 2015. Dat maakte het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) vorige week bekend.