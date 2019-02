Geld verdienen via snelheidsmeters in Den Haag: 'Belonen blijkt te werken'

DEN HAAG - Automobilisten in Den Haag worden binnenkort beloond als ze zich netjes aan de snelheid houden. Er worden snelheidsmeters geplaatst waarop te zien is hoeveel geld er naar een goed doel gaat als je niet te hard rijdt. Dit is een initiatief van Adeel Mahmood van politieke partij Nida.

Mahmood kreeg het idee om gebruik te maken van van inventieve snelheidsmeters toen hij kort geleden rondreed in een klein dorp bij de gemeente Haarlemmermeer. 'Ik reed daar een beetje te hard. Waar ik 30 mocht, reed ik zo'n 35 kilometer per uur', legt hij uit. Vervolgens zag Mahmood op een inventieve snelheidsmeter in grote letters welk fors boetebedrag bij die overtreding hoort. Dat had impact. 'Daar schrok ik wel van.'

In Brabant vond enkele maanden geleden ook een proef met een inventieve snelheidsmeter plaats. Daar werd het principe omgedraaid en werden automobilisten die zich wel aan de snelheid hielden, beloond. Het geld dat met deze zogenoemde 'spaarpaal' werd verdiend, werd gestoken in een maatschappelijk doel in de buurt. 'Dat belonen blijkt te werken', legt Mahmood uit. 'Het aantal hardrijders daar in Brabant was met 22 procent gedaald.'



Aantal verkeersslachtoffers stijgt

Daarom wil hij deze meters ook graag in Den Haag hebben. Het is de bedoeling dat vier van zulke inventieve snelheidsmeters op verschillende plaatsen in Den Haag geplaatst gaan worden. Mahmood noemt de Vaillantlaan een optie, maar hij denkt onder meer ook aan de Neherkade en de Erasmusweg. 'Doorgaand verkeer moet best wel vaart minderen', benadrukt hij. 'Uit de cijfers blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers almaar stijgt. Dat is zorgelijk.'

