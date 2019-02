Politiebonden blokkeren gebouwen Den Haag voor beter pensioen

DEN HAAG - Politiebonden blokkeren maandag de toegang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van werkgeversorganisatie VNO/NCW in Den Haag.

De actie werd zaterdagmiddag aangekondigd in de Utrechtse Jaarbeurs, tijdens de start van het pensioenprotest van de vakbonden. De bonden eisen een beter pensioen. Zo willen ze dat de AOW-leeftijd op 66 blijft staan, dat zzp'ers ook een goed pensioen kunnen opbouwen en dat de boete op vervroegde uittreding wordt afgeschaft. De bonden zaten vorig jaar al om de tafel met minister Wouter Koolmees, maar daar kwam niets uit.



Rond 8.30 uur stonden er al zo'n tweehonderd agenten klaar om actie te voeren en stonden er een heleboel politieauto's op de Koekamp. Van daar vertrok een deel van de groep richting het ministerie en een ander deel naar het gebouw van VNO/NCW. 'De agenten komen uit het hele land', vertelt verslaggever Anniek Enthoven. 'Het is dus niet zo dat er nu geen enkele agent rondloopt in Den Haag.' De agenten dragen onder meer een spandoek met het opschrift 'Politie laten doorwerken tot 68 = ongezond, onveilig, ondankbaar'.Voorzitter Hans de Boer van VNO?NCW, sprak de agenten toe en zei de zorgen van de politiemensen te delen. Hij roept de vakbonden op snel weer om de tafel te komen voor pensioenonderhandelingen. 'We kunnen dit voor de verkiezingen fiksen', meent De Boer, die na zijn toespraak niet meer terug het gebouw in mocht.