West Wekker: Blote blokfluitspeler hoort straf De blote blokfluitspeler | Foto: District 8

REGIO - Goedemorgen! De Poolse man die in september een huis binnendrong, de bewoonsters mishandelde, een ravage in huis aanrichtte en vervolgens naakt op het balkon blokfluit ging spelen, hoort vandaag welke straf hij krijgt. Verder in deze West Wekker aandacht voor een speciale wintervoorstelling voor cliënten van de Voedselbank.

Wat kun je vandaag verwachten:

De blote blokfluitspeler uit Polen hoort vandaag welke straf de rechtbank hem oplegt. Andrzej L. drong 17 september een huis aan de Werkhovenstraat in Den Haag binnen. Daar zou hij de bewoonster en haar 16-jarige dochter hebben mishandeld. Nadat hij een ravage in het huis had aangericht, speelde hij naakt blokfluit op het balkon. Het Openbaar Ministerie eistte acht maanden cel tegen hem.

Het Rijswijkse bedrijf ShowBird gaat in samenwerking met de Voedselbank Haaglanden een wintervoorstelling organiseren voor de cliënten van de Voedselbank. Tijdens de kerstdagen is er veel aandacht voor deze groep, maar in de opvolgende koude maanden is dat een stuk minder. Daarom wordt er vanmiddag een show georganiseerd met verschillende acts. Met jongleurs, clowns, goocheltrucs en dans. Wij gaan langs om te kijken hoe de arme gezinnen genieten van een leuke middag.

We maken vandaag ook een verhaal over het bewegingsonderzoek dat de Haagste gemeente uitvoert. We kijken hoe vaak de inwoners van Den Haag sporten, hoe lang ze dit dan doen en welke sport ze beoefenen. De gemeente voert het onderzoek uit omdat ze graag wil dat Hagenaars meer en vaker gaan bewegen.





Beeld: MeteoGroup Het weer: De dag begint bewolkt met plaatselijk wat lichte (mot)regen. Later krijgen we opklaringen. De zuidwestenwind blijft matig, aan zee vrij krachtig en het wordt ongeveer negen graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je ook nog weten:

Rood Leiden, de jongerenafdeling van de SP, richt vandaag vanaf 14.00 uur achter Leiden Centraal een 'huisjesmelkersmuseum' in. De jonge socialisten zetten zes tenten op die ze voorzien van foto's en informatie om aandacht te vragen voor de laakbare praktijken die sommige verhuurders er op nahouden. De hoop is dat het 'museum' leidt tot meer tips over misstanden in Leiden en nieuwe stappen om er wat tegen te doen.

Het is de dag van onze radiocollega's, want vandaag is het Wereldradiodag! De Wereldradiodag is een initiatief van de UNESCO. Hiermee wil UNESCO de waarde van radio als medium benadrukken, het belang van toegang tot informatie onderschrijven en de internationale samenwerking tussen omroepen versterken.

Veel werkende mantelzorgers zijn ontevreden met hun leven en ervaren een te hoge tijdsdruk bij de zorg voor een ziek familielid. Vooral mensen die hier wekelijks acht uur of langer mee bezig zijn hebben daar last van, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onderzoek.

Vanavond op TV West: Water in Zicht (Herhaling)

In Water in Zicht gaan we op ontdekkingsreis naar water in een deel van Zuid-Holland. We hebben spontane ontmoetingen in de natuur en stad afgewisseld met verhalen van mensen die werken met water.

