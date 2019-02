Automobilist zonder rijbewijs snijdt politieauto de pas af op A4

KAAG EN BRAASSEM - Een automobilist uit Almere stapelde in de nacht van dinsdag op woensdag fout op fout op de A4 bij Kaag.

De 33-jarige bestuurder sneed een politieauto de pas af. Toen de agenten hem lieten stoppen bij een tankstation, bleek dat de man helemaal geen rijbewijs had. Hij heeft een proces-verbaal gekregen. 'De verdachte gaf aan ons niet gezien te hebben', laat een politiewoordvoerder weten. De bestuurder was niet onder invloed.

Ook in Noorden moest een 21-jarige automobilist zijn rijbewijs inleveren. Zijn auto werd gecontroleerd omdat agenten zagen dat de APK was verlopen. Toen ze de bestuurder lieten blazen, bleek hij meer dan zes keer teveel gedronken te hebben. 'En hij zat nog in de proeftijd vanwege een eerdere veroordeling.'

