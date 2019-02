Prachtig lenteachtig weer met veel zon op komst: 'Dit roept het voorjaarsgevoel wel op'

REGIO - Het is woensdag nog een heel klein beetje doorbijten met wat wolken en mogelijk wat een spatje regen, maar vanaf donderdag krijgen we een aantal dagen volop de zon te zien en de temperaturen schieten omhoog. 'Het weer zal steeds meer een voorjaarsgevoel dan een wintergevoel gaan oproepen', aldus weerman Huub Mizee.

Een storing veroorzaakt op dit moment nog de bewolking en mogelijk wat regen, al krijgen opklaringen in de avond de overhand. 'Vanmorgen hadden we minimumtemperaturen rond de 6 graden, doordat wolken vanavond ontbreken en de wind zal afnemen, komt de temperatuur dichtbij het vriespunt uit.' De kans op regen is volledig verkeken en een reeks met mooi weer wordt vanaf donderdag ingezet.

Elke dag doet de temperatuur er de komende dagen een stapje bij. 'Het worden heerlijke dagen. Donderdag krijgen we veel zon met 10 graden. In het weekeinde kan het op sommige plekken zelfs 13 graden worden', verwacht Huub. 'In de ochtenden ligt de temperatuur nog wel dichtbij het vriespunt. Dat heeft vooral te maken met de afwezigheid van wolken waardoor het goed kan afkoelen.'



Zon al redelijk sterk

Dat het overdag al zo warm kan worden heeft voornamelijk te maken met de sterkte van de zon. 'De zon krijgt in februari al behoorlijk wat kracht', aldus Huub. Het lente-achtigeweer houdt in ieder geval aan tot in het begin van volgende week, daarna wordt de verwachting onzekerder.

Lees hier de volledige weersverwachting van Huub Mizee.