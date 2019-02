Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Cruciale dag voor de pulsvisserij Pulsvissers aan het werk. (Foto: ANP)

DEN HAAG - In het Europees Parlement in Straatsburg wordt woensdag onderhandeld over het lot van de Nederlandse pulsvissers. Dat zij moeten stoppen met deze techniek staat vrijwel vast. De vraag is vooral wanneer, en of er een overgangsperiode komt. Vissers zien hun investeringen in rook opgaan.

Onderhandelaars van het parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie komen vanaf 15.00 uur uur bijeen met als doel een akkoord te sluiten over welke technische hulpmiddelen zijn toegestaan in de visserij. Sommige Europarlementariërs willen dat het totaalverbod op de pulsvisserij al in juli ingaat, terwijl de lidstaten de onderhandelingen ingaan met 2022 als einddatum. Nederland hoopt op een zo lang mogelijke overgangsperiode. 'We worden zo kapot gemaakt', zei visser Nico van der Plas uit Katwijk eerder tegen Omroep West. 'Wij worden gewoon gestraft omdat wij goed bezig zijn. Een verbod op pulsvissen betekent voor ons einde bedrijf.' Zijn bedrijf investeerde vier ton in de nieuwe technische ontwikkelingen.

Nederland ver boven 5 procent Volgens de huidige EU-regels mag maximaal 5 procent van de kottersvloot worden ingezet voor de pulsvisserij. Nederland heeft daarbovenop nog vergunningen uitgegeven voor onderzoeksdoeleinden en zit hier ver boven. Momenteel hebben 79 Nederlandse kotters toestemming om platvis te vangen met behulp van elektrische schokjes. Volgens de vissers betekent een verbod voor hen een ramp. Minister Carola Schouten van Visserij is woensdag in Urk en spreekt daar met vissers. Schouten kondigde dinsdag al aan dat als de pulsvisserij wordt verboden de Nederlandse vissers kunnen rekenen op geld van het kabinet om over te stappen op nieuwe technieken. LEES OOK: Spoeddebat met premier Rutte over pulsvisserij: 'Vissers zouden beloond moeten worden'