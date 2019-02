Ireen Wüst geeft 'mooiste medaille uit carrière' aan dochtertje Paulien van Deutekom

GOUDA - Ze deed het voor haar overleden hartsvriendin Paulien van Deutekom uit Gouda. En hoe... Schaatsster Ireen Wüst maakte afgelopen weekend tijdens het WK afstanden in Inzell grote indruk door op emotionele wijze de 1500 meter op haar naam te schrijven.

Ze 'vierde' dit moment met een opgestoken middelvinger, waaraan een gele ring blonk. 'Als symbool voor onze vriendschap', legde Wüst dinsdagavond uit bij De Wereld Draait Door. 'Normaal ben ik niet van de middelvinger, maar dit was Pauliens teken tegen de kanker', vertelde Wüst. 'Deze overwinning is voor Paulien, ik houd voor altijd van haar.'



'Deze is voor Paulien'

Van Deutekom overleed begin dit jaar op 37-jarige leeftijd. De topschaatsster, die opgroeide en trainde in Gouda, laat een dochtertje en een man na. Wüst en Van Deutekom waren al jaren de beste maatjes. 'Sinds 2005, via het schaatsen. We woonden ook letterlijk naast elkaar. Ze was mijn 'buuf'. We deden en deelden alles samen. Een mooiere vriendschap kun je je niet wensen...'

Wüst had voor aanvang van het WK afstanden 'geen idee' hoe haar vorm was. Tenslotte stonden de laatste maanden voor haar volledig in het teken van de ziekte van Van Deutekom en de uitvaart van haar hartsvriendin. Dit alles raakte haar diep. 'Normaal schaats je zo'n toernooi als dit voor jezelf, maar ik wilde dit zó graag doen voor Paulien en iedereen die haar liefhad... Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest.'



Trots

Uiteindelijk finishte ze 'haar' afstand, de 1500 meter, in een tijd van een minuut en 52,81 seconden. 'Een dijk van een tijd...' Dat bleek ook. Niemand kwam in de buurt van de tijd van Wüst. Goud was haar deel. 'De mooiste medaille uit mijn carrière', benadrukt de Goirlese schaatsster. 'Deze is voor Paulien. Ik houd voor altijd van haar.'

Na het WK afstanden besloot ze meteen langs te gaan bij de man en het dochtertje van Van Deutekom. 'Om mijn medaille aan Lynne te geven. Die krijgt ze symbolisch op haar verjaardag. Ik hoop dat ze later, als ze wat ouder is, er trots op is.'