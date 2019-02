'Racen op de Erasmusweg in Den Haag leidt tot ongelukken'

DEN HAAG - Na de nodige ernstige ongevallen gaat de gemeente de Erasmusweg herinrichten. Daarmee moet de weg veiliger worden. De werkzaamheden beginnen op 11 maart. Op de weg zijn de afgelopen tijd veel ongelukken gebeurd.

Maandagavond nog raakten twee mannen die samen op een fiets zaten zwaargewond toen ze in botsing kwamen met een auto. Op dezelfde plek, ter hoogte van de Aagje Dekenlaan, verongelukte begin januari een 22-jarige Haagse motorrijder. Dat zijn de grote ongevallen. Afgezien daarvan zijn er in de afgelopen maanden tientallen kleinere ongelukken gebeurd.

Er zijn talloze voorbeelden. Op 5 februari een ongeval met letsel, 21 januari reed een auto tegen een lantaarnpaal, eerder op diezelfde dag botsten twee auto's op elkaar, 18 januari reed een bus tegen een auto aan en op 10 januari botsten twee auto's ter hoogte van de Troelstrakade tegen elkaar. En dat was dit jaar. Ook in 2018 was het vaak raak. In de laatste drie maanden van vorig jaar rukte de politie zo'n twintig keer uit voor een ongeluk op de doorgaande weg. Hoeveel fietsers en voetgangers met de schrik zijn vrijgekomen, is niet bekend.



Net een racebaan

'Het is net een racebaan hier' zegt Wout van koffiehuis de Bolle Big aan de Erasmusweg. 'Een stoplicht proberen te halen, nog even snel door rood, ongelukken, het houdt hier niet op. 's Nachts staan de stoplichten vaak uit en dan is het helemaal raak. 'Dat is gewoon schandalig. Soms wordt er over de honderd gereden en racen mensen met elkaar. Er gebeurt van alles hier', vertelt Wout.

Op dit moment is de weg in beide richtingen anderhalve rijstrook breed. Dit worden er twee. Het gevolg is dat de middenberm smaller wordt waardoor er minder mogelijkheden zullen zijn om over te steken. De oversteekplaatsen die overblijven, worden volgens de gemeente veiliger. Daarnaast komt er ter hoogte van de Aagje Dekenlaan een fietsbrug over de Laak en komen er verkeerslichten op het kruispunt met de Vrederustlaan.



Flitspalen de oplossing?

Wordt de Erasmusweg door de verbreding niet nog meer een racebaan? Wout denkt van wel en zou eerder voor een wegversmalling gaan. Misschien zijn flitspalen dan de oplossing. 'Misschien helpt dat, misschien ook niet. Ik durf niet te zeggen wat het is, maar er moet een oplossing komen.'

LEES OOK: Groep de Mos wil opheldering over gevolgen wegversmallingen