Brandende vrachtwagen op A4 geblust, snelweg deels vrijgegeven Brandende vrachtwagen op A4 wordt geblust | Foto: District8 Vrachtwagen in brand op a4 ter hoogte van Schipluiden | foto: Rijkswaterstaat

SCHIPLUIDEN - Op de A4 ter hoogte van Schipluiden stond woensdagochtend een vrachtwagen gevuld met bananen in brand. De brand is inmiddels geblust en het sein brand meester is gegeven. De snelweg tussen Delft en het Kethelplein blijft nog tot 14.00 uur grotendeels dicht, meldt de ANWB. Inmiddels mag het verkeer in de richting Den Haag en Amsterdam weer een rijstrook gebruiken.

In de wijde omgeving waren zwarte rookwolken te zien. De politie raadde bewoners van de Delftse wijk Tanthof aan om ramen en deuren te sluiten. Er zouden geen giftige stoffen zijn vrijgekomen, meldt de politie op Twitter. Automobilisten die naar Den Haag of Rotterdam moeten rijden, wordt geadviseerd om te rijden via de A13 en de A20. De A4 richting Rotterdam blijft nog even dicht terwijl de bananen in een andere vrachtwagen worden geladen.