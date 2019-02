Gemeente wil Soeboer echt kwijt, maar rechter dwingt nieuw gesprek af

DEN HAAG - De gemeente Den Haag blijft erbij dat Indonesisch restaurant Soeboer moet vertrekken uit het pand aan de Assumburgweg, naast station Moerwijk. De eigenaar van het restaurant ligt overhoop met de gemeente over illegale bouwwerken en zegt dat door al het juridische gedoe de toekomst van dit restaurant - en zijn vier andere vestigingen - op het spel staat. Woensdagochtend diende een kort geding en besloot de rechter dat beide partijen opnieuw met elkaar om tafel moeten.

De gemeente wilde het pand al eind januari ontruimen, nadat ze van de rechter gelijk had gekregen, maar Soeboer probeerde daar woensdagochtend met het kort geding een stokje voor te steken.

De zaak draait om de bouw van een volière en de plaatsing van een aantal portakabins waarin de afhaalafdeling is gevestigd.



Wel of niet praten?

Woensdag bleek tijdens het kort geding dat de gemeente niet opnieuw met de eigenaren van Soeboer in gesprek wil. De gemeente is niet alleen degene die bouwvergunningen afgeeft en controleert, maar is ook eigenaar van het perceel aan de Assumburgweg waar het restaurant van Soeboer zit.

Huurder Soeboer zegt meerdere malen aangegeven te hebben dat hij de illegale bouwsels wil weghalen, maar de gemeente heeft daar geen oren naar en wil duidelijk van deze huurder af. Volgens de huurder is er sinds het conflict slechte communicatie geweest tussen de gemeente en Soeboer. Intern is bij de gemeente besloten dat het bedrijf geen tweede kans krijgt, zo bleek tijdens de rechtszitting.



Geen vertrouwen meer

Daarop vroeg de rechter of de gemeente Den Haag nog één keer na wilde denken of er nog 'te praten viel'. Daarop werd de zitting geschorst. Vervolgens gaf de gemeente een negatief antwoord, omdat er 'geen vertrouwen meer is in Soeboer als huurder.'

Uiteindelijk besloot de rechter dat beide partijen toch opnieuw met elkaar aan tafel moeten. 'Ik daag u uit om samen onder het genot van een kop koffie toch naar een alternatief te zoeken', zei hij. Komen beide partijen er niet uit, dan doet de rechter over twee weken uitspraak over de kwestie. De gemeente zegt woensdagmiddag tegen Omroep West dat ze niet overgaat tot ontruiming en eerst afwacht.



Mark Rutte

Het Haagse raadslid Ralf Sluijs heeft een debat over de kwestie aangevraagd. Het is niet duidelijk of dat donderdagavond al plaatsvindt, wanneer de Haagse gemeenteraad vergadert. 'Ik hoop dat het komende donderdag al lukt. Dit is een echt Haags begrip, een icoon. Sowieso is Den Haag de bakermat van Indonesische restaurants in Nederland, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan', zei Sluijs dinsdag tegen Omroep West.

Soeboer is overigens het favoriete restaurant van premier Mark Rutte. Hij eet er graag Indische Ballen, bleek eerder. Het restaurant bestond vorig jaar 60 jaar. Er werken in totaal zo'n 30 mensen. Naast de zaak aan de Assumburgweg zijn er ook vestigingen aan de Piet Heinstraat en de Brouwersgracht. Ook werd Toko Toet aan de Beeklaan onlangs overgenomen door Soeboer.