Lepelaars met lentekriebels in Nieuwkoopse Plassen

NIEUWKOOP - De lente komt eraan en dat betekent dat lepelaars terug komen naar Nederland. Natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen is een belangrijke broedplaats voor dit tropische dier. En jij kunt vanaf nu stiekem meekijken wat deze trekvogel allemaal uitspookt.

De lepelaar blijft tijdens de winter in het warmere Zuid-Europa en West-Afrika. In de lente keren zij terug naar Nederland om te broeden. Door de zachte temperaturen is er een grote kans dat de vogels vanaf deze week al terugkeren naar ons land. Sinds de aanleg van het broedeiland de Groene Jonker gelden de Nieuwkoopse Plassen als een hotspot voor broedende lepelaars.

Genoeg reden voor Natuurmonumenten om in samenwerking met NestkastLIVE een livestream op te zetten met beelden van het broedeiland. Die is hier te volgen. Mensen die de eerste lepelaar hebben gespot, kunnen dat melden aan boswachter John via zijn twitteraccount.