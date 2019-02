Anderhalf jaar cel voor blote blokfluitspeler die ravage aanrichtte

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft Andrzej L.(41). woensdag een celstraf van anderhalf jaar opgelegd. Dat is aanzienlijk meer dan de acht maanden die de officier van justitie had geëist. De uit Polen afkomstige verdachte drong op 17 september een woning binnen, mishandelde de bewoonster en haar 16-jarige dochter, richtte een ravage aan in het huis en speelde daarna naakt blokfluit op het balkon.

De rechter vond dat 'de ernst van de zaak onvoldoende tot uitdrukking kwam in de eis'. 'Afgezien van diefstal lijkt dit sterk op een woningoverval met meer dan licht geweld', aldus de rechtbank. De rechter verweet L. het ook dat hij met het gasfornuis had gesleept, waardoor de gasaansluiting was afgebroken en een explosie in de portiekwoning had kunnen ontstaan.

Andrzej L. zegt zich te weinig te herinneren van het voorval. Hij had amfetamine gebruikt. Uiteindelijk moest er een arrestatieteam van de politie aan te pas komen om L. aan te houden.



Moeder en dochter opgelucht

Linda en haar dochter die door Andrzej L. werden belaagd reageren enorm opgelucht op de uitspraak. 'Dit had ik echt niet verwacht', zegt de moeder tegen Omroep West. Linda hield er zelfs rekening mee dat L. een lagere straf zou krijgen. ' Ik had gerekend op zes maanden. Dit is een hele welkome verrassing, het voelt echt als een beetje gerechtigeheid.'

Als deze zaak achter de rug is loopt L. het risico uitgeleverd te worden aan IJsland. Daar wordt hij verdacht betrokken te zijn bij een auto-ongeluk. Ook toen zou hij onder invloed zijn geweest van amfetamine. De rechter buigt zich op een later moment over het uitleveringsverzoek.

