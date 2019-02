Maanden klussen voor carnavalsoptocht van een paar uur: ‘Voorpret is leuker dan de optocht’

NOORDWIJKERHOUT - Nog ruim twee weken en dan is het zover. Voorhout wordt omgedoopt tot Bokkendorp, De Lier verandert in Bukkersgat, Boskoop wordt Kwakveen en Noordwijkerhout is voor een paar dagen Kokkerhout. In schuren en loodsen wordt hard gewerkt om de carnavalswagens op tijd af te krijgen. Ook bij vriendengroep De Tulpkabouters aan de Delfweg in Noordwijkerhout.

‘Het is natuurlijk altijd een beetje geheim, maar we proberen de skyline van Noordwijkerhout na te bouwen’, zegt secretaris Lieke Vreeken van de Tulpkabouters. Ze wijst naar een toren waar een jongen bezig is met verven. ‘Dat is het Leeuwenhorst en daarnaast zie je de bovenkant van de Witte Kerk. Dus echt de hoogtepunten van Noordwijkerhout.’ Eroverheen komt een grote kabouter te hangen. ‘De supertulpkabouter’, zegt Lieke.

Met nog ruim twee weken te gaan, begint de tijd te dringen. Toch is er van grote stress geen sprake. ‘Stress is bij de jongens altijd een beetje aanwezig, maar de laatste weken doen we heel veel en dan nemen we ook een aantal dagen vrij’, vertelt Lieke. ‘De vorm zit er al aardig in, we zijn al aan het eerste blik verf begonnen. Dus het moet goed komen.’

Voorpret





Even verderop is haar broer Bart druk in de weer met twee paspoppen. Het zijn drukke dagen voor de voorzitter. ‘Je bent eigenlijk al vanaf januari bezig’, legt hij uit. ‘Ik vind vooral de gezelligheid van het bouwen leuk. Je bent elke avond met zijn allen lekker aan het rotzooien en klussen. Aan het eind van de rit rij je maar 2,5 uur in de rondte. Sommige mensen zeggen wel eens: je bent gek dat je het doet, zoveel maanden voorbereiden voor 2,5 uur rijden… Maar de voorpret is leuker dan de optocht zelf.’

Hoe ze het straks volhouden, vijf dagen carnaval vieren? Lieke: ‘Het is eigenlijk de gezelligheid die je er doorheen trekt.’ Ze lacht. ‘En natuurlijk het aantal biertjes wat je nuttigt op een dag.’





