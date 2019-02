Haagse helihaven mag van Raad van State, maar gemeente blijft tegen

DEN HAAG - De Raad van State heeft woensdag met een uitspraak de weg vrijgemaakt voor een helikopterhaven aan de Spoorlaan naast het Prins Clausplein. Maar de helihaven kan er pas komen als het Haagse gemeentebestuur daarvoor nog een aparte omgevingsvergunning verleent. De gemeente zegt echter 'nee'.

De Raad heeft alle bezwaren van de Ypenburgse bewonersvereniging Heliniet tegen het provinciale luchthavenbesluit van tafel geveegd. De provincie Zuid-Holland wees eerder - tot afgrijzen van een groot aantal Ypenburgers - de Spoorlaanlocatie aan voor de aanleg van een helihaven.

Volgens de Raad van State, die het besluit van de provincie Zuid-Holland heeft bevestigd, kunnen daar zonder onaanvaardbare overlast helikopters veilig landen en stijgen. Maar met deze uitspraak is de helihaven er nog lang niet. Hoewel een opsteker voor helikopterbedrijf Heliplan BV, moet er wel nog wat water door de Trekvliet stromen voordat de gemeente Den Haag het sein op groen zet, als dit al gaat gebeuren.



Geen ruimte voor helihaven in de stad

Hoewel de provincie gaat over het afgeven van luchthavenregelingen en feitelijk dus beslist of er ergens een luchthaven kan komen, is een voorwaarde daarbij dat de gemeente medewerking verleent. Het nieuwe college heeft de provincie echter laten weten geen ruimte in de stad te zien voor een helikopterhaven. De uitspraak van de RvS verandert hier niets aan.

Heliplan vindt het onbegrijpelijk dat de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Den Haag niet meer wilde praten over een vergunning voor een helihaven in de oksel van het Prins Clausplein. Volgens het bedrijf kan een internationale stad als Den Haag niet zonder helihaven. Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat er veelvuldig overleg is geweest met Heliplan, ook over het feit dat de gemeente geen medewerking meer verleent.

