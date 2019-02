Wereldsterren komen kunstschaatsen in Den Haag

DEN HAAG - De strijd om de Challenge Cup, tevens Nederlands kampioenschappen, belooft deze maand tal van internationale toppers uit het kunstrijden naar Den Haag te lokken. Uit Japan komt onder anderen Wakaba Higuchi, de vrouw die vorig jaar WK-zilver won. Bij de mannen staan onder meer de Fransman Kevin Aymoz en de Italiaan Daniel Grassl ingeschreven, respectievelijk de nummers 4 en 5 van de EK eerder dit jaar in Minsk.

In de Uithof in Den Haag wordt van donderdag 21 tot en met zondag 24 februari ook de nationale titelstrijd gehouden. Bij de mannen is Thomas Kennes de uitgesproken favoriet, bij de vrouwen gaat het normaal gesproken tussen Kyarha van Tiel en Niki Wories. Alle drie hebben zij nog kans om zich in Den Haag te kwalificeren voor de WK, eind maart in Japan.

Aan de Challenge Cup nemen 135 kunstrijders deel, afkomstig uit 24 landen. Volgens de Nederlandse schaatsbond KNSB staan Japanse tv-zenders in de rij om beelden van het evenement uit te zenden, want op het ijs verschijnen behalve Wakaba Higuchi ook de landelijke helden Rika Kihira en Sota Yamamoto.

