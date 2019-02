Deel dit artikel:













Groep de Mos: problemen in Haagse Moerwijk aanpakken met Rotterdamwet Aagje Dekenlaan, Den Haag Moerwijk. Foto: Maarten Brakema

DEN HAAG - Om de problemen in Moerwijk in Den Haag aan te pakken wil Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat het stadsbestuur de Rotterdamwet in gaat zetten. Die wet regelt dat minder mensen met een laag inkomen in de wijk kunnen wonen. De PvdA is mordicus tegen.

Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos glijdt Moerwijk steeds verder af doordat er veel mensen met een laag inkomen wonen. 'Moerwijk is een van de armste wijken van Nederland', zegt Arjen Dubbelaar van de partij. 'Daardoor kampen veel mensen met een slechte gezondheid, is het er onveilig en is de werkloosheid hoog.' Om de problemen het hoofd te bieden wil Dubbelaar dat de Rotterdamwet ingezet wordt. 'Deze wet is een middel om ervoor te zorgen dat er minder kansarmen Moerwijk instromen', zegt hij. Je kunt mensen op basis van sociaal, economische kenmerken voorrang geven. Daardoor krijg je een meer diverse groep mensen en daardoor een beter leefbare wijk.'

Geen problemen oplossen Martijn Balster van de PvdA ziet niets in het plan. 'De Rotterdamwet gaat helemaal geen problemen oplossen', vindt hij. 'Je stuurt mensen met een laag inkomen van hot naar her en uiteindelijk kunnen ze nergens meer heen.' Volgens Balster helpt het wel om mensen bijvoorbeeld te helpen om uit de schulden te komen. 'De schuldenaanpak moet verbeteren. Want als mensen geen schulden meer hebben, dan vermindert de stress in hun leven en krijgen ze weer perspectief. Het vinden van een baan wordt makkelijker. Maar dit college draait de kraan dicht voor welzijnswerk. Ook moet het college veel meer betaalbare woningen bouwen.'

Andere planeet 'Balster komt van een andere planeet', reageert Dubbelaar. 'De PvdA laat kansarme mensen in een straat wonen en gaat vervolgens klagen dat iedereen in de straat arm is. Als het aan de PvdA ligt moeten alle nieuwe woningen sociaal zijn. Maar wij hebben afgesproken dat dertig procent van de nieuwe woningen sociaal moet zijn.' Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft raadsvragen gesteld waarin de partij bij het college aandringt om de Rotterdamwet in Moerwijk in te zetten.