'Peuk en gemorste terpentine oorzaak van fikse woningbrand' Stinkdier gered | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Terpentine in combinatie met een sigaret heeft op 22 november 2017 een fikse woningbrand veroorzaakt aan de Fahrenheitstraat in Den Haag. Dat beweert bewoner Jeffrey R. (48), tegen wie woensdag bij de Haagse rechtbank 180 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf is geëist. De peuk zou per ongeluk uit zijn mond zijn gevallen, op de plek waar hij tijdens een verfklusje net ook terpentine had gemorst. Hij had wel twee liter bier op - en geblowd.

Vijf omliggende huizen moesten worden ontruimd toen een benedenwoning aan de Fahrenheitstraat helemaal uitbrandde. De brand leverde gevaar op voor omwonenden. Drie van hen werden in een ambulance nagekeken op longletsel door de rook. Ook redde de brandweer nog een stinkdier en een uil uit een doorrookte bovenwoning. Jeffrey R. was van plan geweest om die bewuste middag zijn voordeur te verven. Zijn broer had het huis gekocht en verhuurde dat aan hem. De 48-jarige Hagenaar moest wel flink wat verbouwen. Omdat hij 'last heeft van trillende handen', had hij vier halve liters bier op en een jointje gerookt. Dat had het schilderen makkelijker moeten maken.

'Vuur en terpentine gaan niet samen' Maar toen hij op de bank in de woonkamer verf met terpentine wilde mengen, ging het mis. Het oplosmiddel kwam op de grond terecht. Toen hij het brandbare goedje probeerde te deppen en daarbij ook nog zijn sigaret viel, stond de woonkamer al snel in brand. 'Het is toch algemeen bekend dat vuur en terpentine niet samengaan', mopperde de officier van justitie. Het was niet de bedoeling Jeffrey R. - Verdachte R.'s particuliere woning is inmiddels onbewoonbaar verklaard. Maar ook de naastgelegen huizen hebben flink wat schade aan de brand overgehouden. Een tattooshop moest de deuren een week sluiten. De brand zorgde voor een halve ton aan schade in de omgeving.

Niet nodig om hulpdiensten te bellen Volgens getuigen riep R. nadat de brand uitbrak aanvankelijk zelfs nog dat het niet nodig was om de hulpdiensten te bellen. Het kwam volgens hem 'allemaal wel goed'. Dat het zó uit de hand zou lopen, had hij niet verwacht. Volgens zijn advocaat komt dat mede door R.'s lichte verstandelijke beperking: 'Hij kon het gevolg niet overzien. Maar hij heeft wel de stoppenkast nog uitgeschakeld om erger te voorkomen.' De werkloze verdachte, die momenteel bij zijn moeder in Den Haag woont, heeft veel spijt van zijn daad. 'Het was niet de bedoeling.' De rechters doen woensdag 27 februari uitspraak.