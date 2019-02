Gesteggel duurt voort: voorlopig nog geen tweede supermarkt in Den Hoorn

DEN HOORN - Het gaat naar verwachting nog wel even duren voordat er een tweede supermarkt staat in Den Hoorn. Zelfs als de Raad van State het huidige centrumplan onherroepelijk verklaart, kunnen de gemeente Midden-Delfland en de ontwikkelaar nog flink tegengas verwachten bij de uitvoering daarvan. Dat liet de advocaat van supermarktketen Plus dinsdagavond blijken tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad.

Inmiddels wordt in de gemeente Midden-Delfland en haar voorganger, de gemeente Schipluiden, al zo'n 25 jaar gesproken over de herontwikkeling van het dorsphart. Eerst lag er een plan van de lokale projectontwikkelaar Van Leeuwen, met zowel woningen als nieuwbouw voor de bestaande Plus-supermarkt. De franchisenemer daarvan is verre familie van de projectontwikkelaar.

Maar in 2013 won projectontwikkelaar Waaijer een prijsvraag die door de gemeente was uitgeschreven. In het plan wordt een Jumbo-supermarkt voorzien, aangevuld met woningen. Probleem daarbij is dat de helft van de grond eigendom is van Plus Vastgoed, en de andere helft van projectontwikkelaar Van Leeuwen. Plus voelt zich niet geroepen om mee te werken aan de komst van een concurrent.



Bezwaar, beroep en hoger beroep

'Waaijer zal een bouwvergunning moeten aanvragen die past binnen het bestemmingsplan. Daartegen staat bezwaar, beroep en hoger beroep open', aldus advocaat Valentijn Leijh, die pleit namens Plus. 'Waaijer zou een bouwplan moeten realiseren met toestemming van het hoogheemraadschap, omdat het deels gelegen is op een primaire waterkering. Ook daartegen kun je in bezwaar, beroep en hoger beroep. En dat kunnen niet alleen Plus en Van Leeuwen, maar ook omwonenden, ondernemers en andere partijen.'

Fractievoorzitter Ed Roeling van oppositiepartij Mijn Partij voorziet dat er voor 2022 niks gaat gebeuren in Den Hoorn. 'De gemeente heeft zich in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Ondertussen gebeurt er niks. Dat is maatschappelijk niet meer uit te leggen.'



Afkopen

De affaire heeft volgens hem heeft de afgelopen jaren al zeven miljoen euro gekost. 'Er zijn huizen aangekocht en gesloopt voor, zeg maar, heel nette prijzen. En de advocatenkosten erbij... Het telt op.' Als het aan Mijn Partij ligt, koopt de gemeente Jumbo en projectontwikkelaar Waaijer af en gaat de wethouder weer praten met Van Leeuwen.

CDA in de gemeenteraad stuurt er juist op aan dat Van Leeuwen en de Plus worden afgekocht. 'Ik heb de advocaat van de wederpartij gisteren horen zeggen dat hij open staat voor een financiële oplossing. Dan moeten we daar als grote mensen proberen uit te komen, als dat betekent dat Den Hoorn snel een nieuw winkelcentrum heeft', zegt fractievoorzitter Rob Zwaard.



Vasthouden aan keuze

Hij denkt dat er juist wél binnen een redelijke termijn gebouwd kan worden. Dat Mijn Partij wil dat de gemeente weer in zee gaat met de Plus, neemt hij voor kennisgeving aan. 'Dat is maar een klein deel van de gemeenteraad. De meeste partijen houden vast aan de keuze die we in 2013 gemaakt hebben.'

Plus en Van Leeuwen willen in dit stadium niet reageren.