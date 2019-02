Kiki Bertens toont opnieuw karakter en bereikt kwartfinale in Doha

WATERINGEN - Kiki Bertens uit Wateringen staat in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Doha. De beste Nederlandse tennisster was in de tweede ronde te goed voor Carla Suárez Navarro uit Spanje. Net als dinsdag tijdens haar openingspartij tegen de Italiaanse Camila Giorgi verloor Bertens wel de openingsset. Het duel eindigde in 2-6, 6-1, 6-1.

Ruim een week geleden won de Wateringse met het WTA-toernooi van Sint Petersburg haar eerste titel in 2019. Voor een plaats in de halve eindstrijd neemt Bertens het nu op tegen de Belgische Elise Mertens, die in twee sets afrekende met de Tsjechische Kristyna Pliskova: 6-2, 7-6 (3).

'Ik had opnieuw niet de beste start. Het is lastig om buiten te spelen met de wind, maar ik raak er langzaam aan gewend', zei Bertens, die in Doha haar eerste toernooi speelt sinds haar zege begin februari in Sint-Petersburg. De Wateringse verzekerde zich in Rusland van haar achtste WTA-titel.



Moeizamer dan een dag eerder

Tegen Giorgi pakte Bertens dinsdag in de eerste set geen enkele game. Tegen Suárez Navarro kwam ze er in het begin ook niet aan te pas. Maar net als een dag eerder kantelde de partij. Dat ging tegen Giorgi wat moeizamer dan tegen Navarro. Bertens gunde haar opponente in de overige twee sets nog maar twee games.

Bertens is nu nog de nummer acht van de wereld, maar ze zal door haar optreden in Doha sowieso stijgen. Eerder dit jaar was Bertens in Brisbane te sterk voor Mertens. De Belgische won echter de twee ontmoetingen daarvoor, in New Haven en Hobart. Beide duels waren in 2017.

