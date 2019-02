Groot omzetverlies door verdwijnen parkeerplaats in centrum Leidschendam

LEIDSCHENDAM - Bewoners en winkelend publiek van Leidschendam Centrum hebben sinds twee weken een groot parkeerprobleem. Door het opheffen van een parkeerplaats aan het Molenpad zijn er in één klap ruim zeventig parkeervakken minder en dat kost de aangrenzende winkels tien tot dertig procent omzet. 'Dit kon iedereen al lang zien aankomen, maar er is door de gemeente niets ondernomen om het voor te zijn', stelt buurtbewoner Leon de la Croix.

Mensen die boodschappen doen, willen hun auto dicht bij de supermarkt en winkels parkeren, maar dat is nu een stuk lastiger. Dus zetten ze hun voertuig half op de stoep, of ze zoeken verder en parkeren in een wijk ernaast. De parkeergarage zit ook snel vol, dus wijken klanten uit naar andere winkelcentra. Dat kost supermarkt Hoogvliet en omringende winkels tot dertig procent omzet.

Groenteman Cock van Rijn maakt zich zorgen. 'Ik ben hier boos over', zegt hij. 'Het is keihard knokken om de klanten te behouden. Wat je merkt, is dat veel klanten de supermarkt ontwijken omdat er geen parkeerplaatsen boven de grond zijn. Veel mensen durven niet de parkeergarage in of hebben daar problemen mee. En als ze de supermarkt niet meer bezoeken, laten ze ons ook in de steek.'



'Geheime afspraken met aannemer'

De la Croix vindt dat dit zaakje rond de nieuwbouw aan het Molenpad stinkt. 'Iedereen heeft ervoor gewaarschuwd. In de verkiezingen vielen partijen over elkaar heen, er moest een parkeergarage bij komen. En uiteindelijk bleek dat niet te kunnen, omdat er geheime afspraken waren. De gemeente zou ruim vijf miljoen euro moeten betalen aan een aannemer als de raad niet akkoord zou gaan. Dat willen we uitgezocht hebben. Wat is hier nu echt gebeurd?'

Buurtbewoners zijn een petitie begonnen om een raadsenquete te organiseren. Met dit onderzoek hopen ze de raad tot meer transparantie te dwingen. De petitie is hier te vinden.