Gaswining in Westland en Midden-Delfland gaan langer door

WESTLAND - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) de gaswinning in het Westland tot het jaar 2027 doorzetten. Dat meldt de WOS, mediapartner van Omroep West. De gemeenten Westland en Midden-Delfland zijn tegen verdere gaswinning. Vooral het gebruik van de zogeheten fracking-techniek zorgt voor veel weerstand.

Fracking (hydraulische stimulatie) is een methode waarbij op circa drie kilometer diepte scheuren in het gasveld worden gemaakt, door onder druk een vloeistof met korrels in te brengen. Die zorgen ervoor dat de scheuren openblijven, waardoor het gas gemakkelijker naar de boorput stroomt.

De gemeenten zijn bang voor bodemdaling en aardbevingen. Bovendien is het verder boren in strijd met het beleid van de overheid om Nederland van het gas af te halen. Volgens de NAM is fracking een veilige methode die al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw wordt toegepast bij gaswinning. In maart vorig jaar werd bekend dat de NAM een bezwaarschrift in ging dienen tegen het besluit van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning in Maasdijk en Monster stil te leggen.



Nog ruim 2 miljoen kubieke meter gas uit de grond te halen

De verlenging van gaswinning in Westland en Midden-Delfland gaat over de velden Gaag, Maasdijk, 's-Gravenzande, Monster en De Lier. Hier werd al gas gewonnen, maar de NAM wil dus langer doorgaan dan gepland. Het bedrijf denkt de gasproductie te kunnen verhogen door wijzigingen in de bestaande putten en fracking in het gasveld Maasdijk.

In totaal moet er nog 2.093 miljoen kubieke meter gas uit de grond worden gehaald. Naar verwachting zorgt de gaswinning voor een maximale bodemdaling van twee centimeter. Hoewel minister Wiebes heeft ingestemd met het gaswinningsplan, kan er tegen dit besluit nog wel beroep worden aangetekend.

